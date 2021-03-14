Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 14 Mart tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 68 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 489’a yükseldi.

Bugün toplam 132 bin 425 test yapıldı. Semptom gösteren 852 kişiyle birlikte toplam 13 bin 378 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 879 bin 390 oldu.

Bugün iyileşen 15 bin 516 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 701 bin 76’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.8, toplam ağır hasta sayısının ise bin 392 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.0 olarak duyuruldu.

DÜN 65 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 65 kişinin hayatını kaybettiğini, 841 yeni hastayla birlikte toplam 15 bin 82 vakanın tespit edildiğini ve 15 bin 287 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.