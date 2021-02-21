Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 21 Şubat tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 60’a yükseldi.

Bugün toplam 101 bin 105 test yapıldı. Semptom gösteren 601 kişiyle birlikte toplam 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 638 bin 422 oldu.

Bugün iyileşen 5 bin 2 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 523 bin 760’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 185 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.



DÜN 80 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 80 kişinin hayatını kaybettiğini, 635 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 857 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 210 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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