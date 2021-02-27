Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 27 Şubat tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 71 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 503’e yükseldi.

Bugün toplam 125 bin 716 test yapıldı. Semptom gösteren 621 kişiyle birlikte toplam 9 bin 193 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 938 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 565 bin 723’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.2, toplam ağır hasta sayısının ise bin 187 olduğu açıklandı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 60.3

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.4 olarak duyuruldu.

DÜN 74 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 74 kişinin hayatını kaybettiğini, 649 yeni hastayla birlikte toplam 9 bin 205 vakanın tespit edildiğini ve 10 bin 282 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.