Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 1 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 1 Şubat verilerine göre son 24 saatte yapılan 141 bin 703 testle birlikte toplam test sayısı 29 milyon 773 bin 125’e ulaştı.

7 BİN 719 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel tabloya göre semptom gösteren 636 hastayla birlikte 7 bin 719 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 485 bin 182’ye çıktı. Can kaybı da 124 artarak 26 bin 117’ye yükseldi.

ZATÜRRE ORANI ARTTI

Bugün 8 bin 16 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 2 milyon 370 bin 431’e ulaştı.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 615 oldu. Dünkü tabloda ise hastalardaki zatürre oranı 4.7 olarak belirtilmişti.

DÜN 128 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 128 kişinin hayatını kaybettiğini, 641 yeni hastayla birlikte toplam 6 bin 562 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 6 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.