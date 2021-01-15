Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 15 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 169 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 664’e yükseldi.

Bugün toplam 167 bin 211 test yapıldı. Semptom gösteren 921 kişiyle birlikte toplam 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115 oldu.

Bugün iyileşen 9 bin 109 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 246 bin 47’ye yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 311 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

DÜN 170 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 170 kişinin hayatını kaybettiğini, 958 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 962 vakanın tespit edildiğini ve 9 bin 11 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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