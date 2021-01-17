Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 17 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 165 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 23 bin 997’ye yükseldi.

Bugün toplam 148 bin 636 test yapıldı. Semptom gösteren 803 kişiyle birlikte toplam 6 bin 436 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 387 bin 101 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 812 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 262 bin 864’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.5, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 201 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 31.4 olarak duyuruldu.

DÜN 168 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 168 kişinin hayatını kaybettiğini, 902 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 550 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 5 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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