Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 28 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 129 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 605’e yükseldi.

Bugün toplam 173 bin 210 test yapıldı. Semptom gösteren 670 kişiyle birlikte toplam 7 bin 279 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 902 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 340 bin 216’ya yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 751 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.0 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: DURUMUN CİDDİYETİNİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen vaka sayısı 7.279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz.

* Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız.

* Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız.

DÜN 132 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 132 kişinin hayatını kaybettiğini, 675 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 489 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 803 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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