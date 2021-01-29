Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 29 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 131 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 25 bin 736’ya yükseldi.

Bugün toplam 165 bin 94 test yapıldı. Semptom gösteren 664 kişiyle birlikte toplam 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 464 bin 30 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 93 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 348 bin 309’a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7, toplam ağır hasta sayısının ise bin 740 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.0 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.

DÜN 129 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 129 kişinin hayatını kaybettiğini, 670 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 279 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 902 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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