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Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 3 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Şubat Çarşamba gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti. Bugün 632 yeni hastayla birlikte toplam 8 bin 102 vaka tespit edildi. Türkiye'de toplam vaka sayısı da 2,5 milyonu aştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:37, 03/02/2021
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Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 3 Şubat corona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 117 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 354’e yükseldi.

Bugün toplam 148 bin 192 test yapıldı. Semptom gösteren 632 kişiyle birlikte toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 501 bin 79 oldu.

15 Ocak’ta tespit edilen 8 bin 314 vakanın ardından vaka sayılarında azalış gözlemlenmişti. İki haftanın ardından bugün vaka sayısı yeniden 8 bini aştı.

Bugün iyileşen 8 bin 314 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 387 bin 384’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.9, toplam ağır hasta sayısının ise bin 523 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 45.4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 27.1 olarak duyuruldu.

DÜN 120 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 120 kişinin hayatını kaybettiğini, 630 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 795 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 639 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:20:17,