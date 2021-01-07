Son dakika… Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayısını açıkladı! İşte 7 Ocak corona tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 194 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 22 bin 264’e yükseldi.

Bugün toplam 183 bin 3 test yapıldı. Semptom gösteren bin 370 kişiyle birlikte toplam 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 296 bin 102 oldu.

Bugün iyileşen 8 bin 211 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 172 bin 251’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4.3, toplam ağır hasta sayısının ise 3 bin 201 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 44.2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor.

* Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor.

* Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız

DÜN 191 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 191 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 458 yeni hastayla birlikte toplam 13 bin 830 vakanın tespit edildiğini ve 8 bin 702 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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