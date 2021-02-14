Son dakika… Şehitlerden 10’unun kimliği belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı sonrası kontrol altına alınan bir mağarada yapılan aramalarda, alıkonulan 13 vatandaşın naaşlarına ulaşıldığını duyurmuştu.

PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşın cenazesi otopsi için bugün Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na getirildi. Bir açıklama yapan Malatya Valisi Aydın Baruş, “10 şehidin kimliği tespit edildi. Üç şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur” dedi.

ACI BEKLEYİŞ

Çocukları uzun süredir terör örgütünün elinde olan bazı aileler de Adli Tıp Kurumu önüne gelerek beklemeye başladı. 17 Eylül 2015 tarihinde görev yerine giderken Tunceli’de kaçırılan astsubay Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey de Adli Tıp Kurumu’na gelerek, askeri yetkililer ile birlikte kimlik tespiti için içeri alındı.

ÜÇ TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu” denildi. (İHA-DHA)

