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Son dakika… Süleyman Soylu’nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:22, 13/03/2021
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Son dakika… Süleyman Soylu’nun annesi vefat etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir süredir corona virüsü tedavisi gören annesi Servet Soylu vefat etti.

Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun annesi Servet Soylu’nun yaklaşık üç aydır corona virüsü tedavisi görüyordu. Süleyman Soylu, eşi ve kızı da geçen yıl ekim ayında corona virüsüne yakalanmıştı. Bakan Soylu, bir kısmı hastanede olmak üzere yaklaşık üç haftalık tedavisinin ardından tekrar görevinin başına dönmüştü.

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Yayınlanma Tarihi:11:09,