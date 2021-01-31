Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Süper Loto sonuçları açıklandı

Süper Loto sonuçları gerçekleştirilen 13. çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto'da günün şanslı numaraları ise "1-7-36-44-46-59" oldu.

Güncellenme: 21:37, 31/01/2021
Haberler Gündem
Son dakika… Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 31 Ocak tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 28 Ocak tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 1-7-36-44-46-59

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

internet Milli Piyango son dakika Süper Loto Süper Loto sonuçları
Yayınlanma Tarihi:21:35,