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Son dakika… TBMM bahçesinde yangın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçe lokantasında yangın çıktı. Bacada başlayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:03, 09/02/2021
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Son dakika… TBMM bahçesinde yangın

TBMM bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.

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Yayınlanma Tarihi:11:00,