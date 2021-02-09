Son dakika… TBMM bahçesinde yangın

TBMM bahçe lokantasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. TBMM itfaiyesi yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.. . Yangın sonrası yürütülen söndürme çalışmaları sırasında Meclis yerleşkesi üzerinde yoğun duman gözlendi.. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6250886}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-tbmm-bahcesinde-yangin-6250886');aip2('newsArticle', {"identifier":6250886,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-tbmm-bahcesinde-yangin-6250886/","headline":"Son dakika&#8230; TBMM bahu00e7esinde yangu0131n","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["son dakika","TBMM","T\\u00fcrkiye","yang\\u0131n"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/02/09/iecrop/1-3_16_9_1612857600-880x495.jpeg","author":"Tau015fku0131n Su","datePublished":"2021-02-09 11:00:19","dateModified":"2021-02-09 11:03:34","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":508}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/son-dakika-tbmm-bahcesinde-yangin-6250886/');