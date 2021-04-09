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Son dakika… PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Siirt Valiliği, Eruh ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 1 uzman çavuşun şehit olduğunu açıkladı.

Güncellenme: 17:40, 09/04/2021
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Son dakika… PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Siirt’ten acı haber geldi. Valilik, Eruh ilçesinde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

“OPERASYONLARA KARARLILIKLA DEVAM EDİLİYOR”

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

* 09 Nisan 2021 günü saat 14.30 sıralarında Siirt ili, Eruh ilçe kırsalında icra edilen “Eren-6 Şehit J. Asb. Çvş. Celal ÖZCAN” operasyonunda, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışma esnasında, Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli (1) bir Uzman Çavuşumuz yaralanmıştır.

* Yaralı askerimiz, Helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştur.

* Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir.

* Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.

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Yayınlanma Tarihi:17:34,