Son dakika… Tunç Soyer açıkladı: Bir mahalle boşaltılıyor

İzmir'de 8 saat içerisinde şubat ayı ortalamasının üzerinde düşen yağışlar hayatı felç etti. Geçen yıl boyunca yağan yağmurun yüzde 18'i bir gecede yağarken, metrekareye 126 kilogram su düştü.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir'de Balçova ve Ürkmez Barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaşınca DSİ, suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum” dedi.

BİR MAHALLE BOŞALTILIYOR

Soyer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Menderes ilçemize bağlı Yeniköy'deki sulama göletinde aşırı doluluk nedeniyle gelen su gövdeyi aşarak zarara neden oldu. Özel İdare tarafından yapılan ve geçtiğimiz yıllarda belediyemize devredilen sulama göletinin tehlike yarattığı ortaya çıktı.

* Gölette su tahliye çalışması devam ediyor. İzmir Valiliğimizin organizasyonunda Yeniköy mahallesinin boşaltılmasına karar verildi. Büyükşehir Belediyemiz tüm kurumsal gücüyle bu tahliye operasyonunda görev almaya hazırdır.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Acı haberler Menderes İlçesi’nden geldi. Yeniköy’de dere taşkını nedeniyle sel suyuna kapılan bir vatandaş yaşamını yitirdi. 45 – 50 yaşlarında bir erkek olduğu belirtilen kişinin kimliği henüz tespit edilemedi. Öte yandan Menderes ilçesinde bir kişinin daha hayatını kaybettiği öğrenildi. Böylece can kaybı 2'ye yükselmiş oldu.