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Son dakika… Türkiye’den ABD’ye sert tepki

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin ABD'den yapılan açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi...

Güncellenme: 11:58, 18/03/2021
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Son dakika… Türkiye’den ABD’ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili verdiği yanıtta, “Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu’nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde düşmüştür. Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz” dedi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bazı ülkelerin TBMM'deki gelişmelere ilişkin açıklamaları hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

* Hakkında kesinleşmiş yargı hükmü bulunan Gergerlioğlu'nun milletvekilliği, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüyle uyumlu bir şekilde, sözkonusu kesinleşmiş mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle düşmüştür. Süreç, başka parlamentolarda da görüldüğü gibi hukuk kurallarının uygulanmasından ibarettir

* Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ise, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu çerçevesinde, beyan ve eylemleriyle demokratik ve evrensel hukuk kurallarının kabul etmeyeceği şekilde davrandıkları, PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri, örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle, HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesine dava açmıştır.

* Bu süreçte herkes Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı beklemek durumundadır. Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir.

* Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarındandır. Bununla birlikte, faaliyetlerini evrensel ve demokratik hukuk kuralları çerçevesinde barışçıl yollarla gerçekleştirmeleri esastır.

* Tutarsız ve içişlerine müdahaleye yeltenen çevreleri, bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.

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Yayınlanma Tarihi:11:47,