Son dakika… Ümit Özdağ’ın ihracına iptal

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun “FETÖ'cü” olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Ümit Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek milletvekilinin partiden ihraç edilmesini istemişti. İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ise gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

16 Kasım 2020 tarihinde oybirliğiyle verilen kararla Ümit Özdağ partiden ihraç edilmişti.

Ümit Özdağ, kararın iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde dava açtı. Özdağ, avukatı Uğur Tarhan aracılığıyla yaptığı başvuruda disipline sevk işleminin parti tüzüğünde öngörülen usule ve şekle aykırı biçimde gerçekleştiği, disiplin kuruluna sevkin gerekçesi ile disiplin kurulunun verdiği kesin ihraç gerekçelerinin farklı olduğunu ileri sürmüştü.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bugün görülen duruşmada İYİ Parti’nin Ümit Özdağ için aldığı ihraç kararını iptal etti.

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