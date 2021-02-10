Son dakika… Yeni anayasa çağrısı: Tüm siyasi partiler bu süreç içinde yer almalı

İki gün önce partisinin il kongrelerine online olarak bağlanan ve “Çarşamba günü millete sesleniş konuşmamı özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere birçok güzellikleri orada takdim edeceğim” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısında konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TEKLİFİMİZİ AÇIKLADIK

– Dünyada halkının kurtuluş savaşını bizzat yöneten, her badirenin ardından ayağa kalkıp çalışan çok az meclis vardır. Bu meclisle ne kadar övünsek azdır. Meclisimizi yeni ve tarihi bir dönem daha bekliyor. Reform paketimizi milletimiz ile paylaştık. MHP’nin de bu teklife olumlu bakmasıyla Türkiye tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve millete sunma şansına sahip olmuştur. Yeni anayasa teklifimizi açıkladık. Türkiye tarihinde ilk defa sivil anayasa hazırlama şansı oldu.

KİBİR ABİDELERİNİN SALDIRILARIYLA KARŞILAŞTIK

– Darbeler sonrası hazırlanan anayasaların ülkemize ağır darbeleri olmuştur. Milli iradenin yetkilerini kısıtlayan anayasalardaki çarpıklıklar tüm değişikliklere rağmen tam giderilememiştir. İktidarımızın ilk döneminde, nice demokrasi ayıbıyla karşı karşıya kalmıştır. Adını utanmadan cumhuriyet mitingleri koydukları gösterilerle kendisini devlet ve milletin üstünde gören nice kibir abidelerinin saldırılarıyla karşılaştık.

SİNSİLİĞİN HER TÜRLÜSÜNÜ YAŞADIK

– Partimize kapatma davası açıldığında, buna karşı omurgalı bir duruş sergilemek yerine belge üretme peşine düşenleri de unutmadık. Türkiye son 7-8 yılda sınır içi ve dışından sayısız işgal girişimi ile karşı karşıya kaldı. Alçaklığın, sinsiliğin her türlüsünü yaşadık. Bunların hepsi aziz milletimizin sinesine çarparak paramparça oluyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizi yeni bir yönetim sistemine kavuşturmayı başardık. Darbe anayasasının ruhundan kaynaklanan anaforlar bir türlü bitmek bilmedi.

YENİ ANAYASA İÇİN ŞARTLAR GAYET UYGUN

– TBMM’yi yeni ve tarihi bir görev daha bekliyor. Cumhur İttifakı’ndaki ortağımız MHP'nin de bu teklife olumlu bakmasıyla, inşallah Türkiye, tarihinde ilk defa sivil bir anayasa hazırlama ve gerçek bir özgürlük ortamında milletin takdirine sunma şansına kavuşmuştur. Milli iradenin gücünü yansıtacak yeni anayasamızın, cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedefleri taçlandıracağına inanıyorum.

– Sürekli sorun üreten yönetim sistemimizi rehabilite etmek için çırpındık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini çalışırken karşımıza hep anayasa meselesinin çıktığını gördük. Adalet Bakanlığımızca hazırlanan yargı reformu hazırlıklarında da buna şahit olduk. Attığımız her adımda meselenin yamalarla çözülemeyeceği gerçeğiyle karşılaştık. Bugün vesayetin gücünü kırmış, darbe niyetlilerine mesajını açıkça vermiş bir Türkiye var. Yeni anayasayı konuşmak ve hazırlamak için şartlar gayet uygun.

TÜM SİYASİ PARTİLER SÜRECİN İÇİNDE OLSUN

– Milletimizin reform gündemimize olan samimi ilgisi yeni anayasa teklifimizi kamuoyuna sunma konusunda cesaretlendirmiştir. Anayasalar toplumun mümkünse tamamının desteğini almak mecburiyetindedir. Tüm kesimlerin kendilerini içinde bulabileceği bir formülle hazırlanmasıyla mümkün olur. Tercihimiz tüm siyasi partilerin bu sürecin içinde yer almasıdır. Bunun için sonuna kadar samimi gayret göstereceğiz.

ÖYLE BİR METİN OLSUN Kİ…

– Kimi siyasi partiler kendini sürecin dışında tutsa bile biz toplumun tüm kesimleri ile oturup konuşarak yeni anayasa çalışmalarının içinde olmalarını temin edeceğiz. Acele etmeden, her kesimle gereken istişareleri yaparak bir anayasa metni çıkartmalıyız. Bu öyle bir metin olsun ki Türkiye Cumhuriyeti’nin 150., 200. yılları kutlanırken bu anayasa çalışması tarihi dönüm noktalarından biri olarak gösterilsin.

KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMADAN…

– Sayın Bahçeli’nin daha önceki açıklamaları ve dünkü sözlerini memnuniyetle karşıladım. Cumhur İttifakı olarak tam bir anlayış birliği içinde olduğumuzu görüyorum. Yakında açıklayacağımız İnsan hakları eylem planında yeni anayasa ile ilgili özet bir çerçeve ortaya koyacağız. Çağrıda bulunuyorum, gelin yeni anayasa tekliflerimizi yıl içinde hazırlamaya başlayalım ve tartışalım. Kimseyi dışarda bırakmadan bunları milletimizle paylaşalım.