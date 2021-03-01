Son dakika… Yüz yüze eğitim nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı

Yüz yüze eğitimle ilgili belirsizlik sona erdi. 1 Mart olarak açıklanan daha sonra da bir gün ertelenen yüz yüze eğitimle ilgili Bakan Ziya Selçuk özür dilemiş ve gözler Kabine toplantısına çevrilmişti.

Kritik toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Yeni normalleşme adımlarını başlatıyoruz. Tedbirlerin gevşetilmesi ve sıkılaştırılması salgının seyrine bağlıdır. Türkiye büyük bir ülke olduğu için düzenlemeyi kademeli olarak yapıyoruz. Buna göre okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

*Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.

*Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

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