Son depremler: AFAD ve Kandilli deprem verilerini açıkladı

Geçmişte büyük depremler atlatan Türkiye’de halk en son nerede deprem oldu merak ediyor. Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi internet siteleri üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Aşağıdaki linklerden son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

SİVAS’TA DEPREM

Sivas kent merkezinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.

MANİSA’DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 07.39’da merkez üssü Manisa Turgutlu olan 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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