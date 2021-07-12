Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre en son deprem nerede oldu?

Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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