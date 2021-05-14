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Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre son dakika depremleri

Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor. Son 24 saatte büyüklüğü 3.0 üzerinde, Kuşadası ve Gaziantep'te olmak üzere, iki deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

Güncellenme: 17:06, 14/05/2021
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Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre son dakika depremleri

Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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