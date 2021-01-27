Son depremler: AFAD ve Kandilli verilerine göre son deprem verileri…

En son nerede deprem oldu merak eden vatandaşlar için Kandilli Rasathanesi ve AFAD sitesinde son depremlerin olduğu noktaları anlık olarak yayınlıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler…

SURİYE’DE KORKUTAN DEPREM

26 Ocak Salı günü Suriye’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Al-Hasakah olan deprem Diyarbakır, Mardin ve Batman ve çevre illerde de hissedildi.

MERSİN’DE 3,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Mersin'de merkez üssü merkez Torsolar ilçesi Yeniköy Mahallesi olan 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi’nde saat 15.48 sıralarında 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Toros Dağlarının eteklerinde 5,9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Mersinliler tarafından da hissedildi. Vatandaşlar, deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.