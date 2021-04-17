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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD deprem verileri…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de hemen her gün depremler meydana geliyor. Bu özellikle Ege bölgesi ve denzin çok sayıda deprem yaşandı. Depremin büyüklüğü, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 12:11, 17/04/2021
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Son depremler: En son nerede deprem oldu? AFAD deprem verileri…

Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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