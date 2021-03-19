Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son depremler: En son nerede deprem oldu? İşte güncel veriler…

Ülkemizde ara ara artçı ve büyük depremler meydana gelebiliyor. Çoğunluğu vatandaşlar tarafından hissedilmeyen depremlerin şiddeti büyüdükçe korku ve panik yaratabiliyor. Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

Güncellenme: 09:14, 19/03/2021
HaberlerGündem
Son depremler: En son nerede deprem oldu? İşte güncel veriler…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de bu nedenle ufak şiddetli depremler dahi tedirginlik yaratabiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

İlginizi ÇekebilirFay hattı haritası: Fay hattı nerelerden geçiyor?Fay hattı haritası: Fay hattı nerelerden geçiyor?

 

İlginizi ÇekebilirNaci Görür açıklamasıyla korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruzNaci Görür açıklamasıyla korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz