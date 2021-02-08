Son depremler: Sivas, Kayseri ve Akdeniz’de korkutan deprem

Vatandaşların merak ettiği depremin şiddeti, derinliği gibi tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SİVAS’TA DEPREM

Sivas’ın Geremek ilçesi Karagil köyü yakınlarında deprem meydana geldi.

AFAD depremin saatini 01.01 ve büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Zeminden 16.68 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sonrası ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden bazı vatandaşların sokağa çıktığı görüldü. Soğuk hava nedeniyle evlerinin önünde ateş yakan ilçe sakinleri ısınmaya çalıştı.

İlk belirlemelere göre hasar ve can kaybı meydana gelmedi.

KAYSERİ’DE DEPREM

AFAD verilerine göre gece 03:03’de merkez üssü Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi olan deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklanırken derinliğinin ise 13 kilometre olduğu belirtildi.

AKDENİZ’DE DEPREM

Akdeniz’de sabah 07:17 saatlerinde Akdeniz’de 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Muğla Marmaris açıkları olduğu duyuruldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere linkten ulaşabilirsiniz.

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