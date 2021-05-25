Son mesajı ‘Zirvedeyim anne’ oldu, 20 gündür kayıp

1 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'dan Antalya'ya dağa tırmanış için gelen Ukrayna vatandaşı 42 yaşındaki Yana Kryvosheıa'dan 20 gündür haber alınamıyor. 1715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi bölgesine tırmanış için çıkan dağcı kadın, 2 Mayıs Pazar günü annesine mesajı attıktan sonra ortadan kayboldu.

Telefon sinyallerinin en son 4 Mayıs Salı 14.00'da alınan kadını arama kurtarma çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma ekibi tarafından yapılıyor. Öte yandan kayıp kadının daha öncede Antalya'ya gelip tırmanış yaptığı öğrenildi. Yana Kryvosheıa'nın ailesinin avukatı Ruslana Pasecınıc, şunları söyledi:

1 MAYIS GÜNÜ KAMP KURMUŞ

– Kayıp şahsın ailesi tarafından bilgi geldi. Ben de aramalara dahil oldum. Kendisi Ukrayna vatandaşı, 1 Mayıs tarihinde gelip kamp kurmuş ve 2 Mayıs'ta zirveye çıkıp annesine mesaj atmış saat 11.00 civarında. “Ben zirvedeyim” yazmış. Bir daha kendisinden haber alınamamış. Hiçbir problemi yoktu. Kendisini kampa getiren şoför, hiçbir sorun görmediğini, normal ve konuşkan olduğunu söyledi.

DAĞ OLDUĞU İÇİN GECE ARAMA YAPILAMIYOR

– En son telefon sinyali 4 Mayıs'ta gelmiş saat 14.00'da… Bu son sinyal Manavgat'ı gösteriyor ama bunun bir baz istasyonu olduğu belirlendi. Arama kurtarma ekibiyle beraber zirveye kadar ulaştık. Orada gece kalındı, ertesi gün de inildi. Drone çalışmaları da yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. Civardaki köydeki insanlar bile faaliyete katıldı. Herkes seferber oldu. Arama çalışmaları gündüzleri devam ediyor, dağ olduğu için gece aranamıyor. Her gün hava şartlarına göre değişiyor arama saatleri. (İHA)

