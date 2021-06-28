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Son yasağın ardından trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da son corona virüsü kısıtlamasının sona ermesinin ardından sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu'dan Avrupa istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

Güncellenme: 08:23, 28/06/2021
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü’nde Uzunçayır’dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bu yoğunluk Kozyatağı’ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli’ne kadar etkili oldu.

METROBÜSLERDE YOĞUNLUK 

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü metrobüs durağında işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:10,