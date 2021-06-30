Şort giydi diye hakarete uğradı… Henüz soruşturma yok

İstanbul Fikirtepe'de şort giydiği gerekçesiyle Şebnem Tüfekçi isimli genç kızın yanına yaklaşan bir kişi, Tüfekçi'ye tepki göstererek, hakaret etti. Şebnem Tüfekçi ise olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Tüfekçi, kendisine tepki gösteren kişiye şort giymesinin onu ilgilendirmeyeceğini söylerken, karşı taraftaki şahıs “sen utanmıyor musun” ifadelerini kullanıyor.

Şahsın Tüfekçi ve babasına hakaret içerikli sözler söylediği videonun sosyal medyada yayılmasınının ardından, çok sayıda kişi olaya tepki gösterdi. Konu değişik başlıklar altında uzun süre en çok paylaşılan tartışma başlıkları arasında yer aldı.

Ancak, olayla ilgili henüz bir soruşturma açılmadığı öğrenildi. Emniyet ve adliye yetkilileri, konunun şikayete bağlı suç kapsamında olduğunu ve henüz olaya ilişkin herhangi bir şikayette bulunulmadığını belirtiyor.