Sosyal medya ayağa kalkmıştı! O sapık tutuklandı

İstanbul Cihangir, Sanatkarlar Parkı’nda yürüyen bir kadın, arkasından gelen bir erkeğin sağdırısına uğramıştı.

Parkın güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anları sosyal medyada kısa sürede yayılmış ve büyük tepki toplamıştı.

Yüzde 50 engelli olduğu öğrenilen şüpheli, gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinin ardından, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Savcılığa ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Mahkemesince ifadesi alınan şüpheli şahıs, ‘Cinsel saldırı’, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklandı.

İlginizi Çekebilir Cihangir'deki taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi