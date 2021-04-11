Sosyal medya ayağa kalktı: Cihangir sapığı yakalansın

Cihangir Sanatkarlar Parkı’nda yürüyen bir kadın güpegündüz bir tacizcinin saldırısına uğradı. Kadına arkadan yaklaşan şahıs önce elle taciz ediyor. Kadının tepki göstermesi üzerine kollarından tutarak kaçmasına engel oluyor. Bir yandan tacizlerini sürdüren şahıs bir yandan da kadının bağırmasına engel olmak için ağzını kapatıp bıçakla tehdit ediyor.

Olay anına ait görüntüler sosyal medyadan #CihangirSapığıYakalansın etiketiyle paylaşıldı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Tutuklanması talep edilen şahsın kimliği ya da hakkında işlem yapılıp yapılmadığı ise henüz bilinmiyor.