Sosyal medya ayağa kalkmıştı! Sapıkça paylaşımlar yapan şahıs hastaneye sevk edildi

Sosyal medya platformu YouTube'ta paylaştığı videoda, Türk Bayrağı'nı yırtıp, Atatürk'ün ve vahşice katledilen Özgecan Aslan'ın fotoğraflarıyla dalga geçip, çirkin ifadeler kullandıktan sonra Atatürk fotoğrafını yakarak hakaret eden ve başka bir videoda, 3 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini söyleyen A.Ş.’nin paylaşımları, Twitter'da büyük tepki almıştı.

Twitter'da açılan “Sapık A.Tutuklansın” hashtag'inden sonra ise şahıs gözaltına alınmıştı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli A.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık, şüpheli A.Ş.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınması için Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verdi.