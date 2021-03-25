Sosyal medya ayağa kalktı! #FıratDelikanlıTutuklansın

Aydın'da yaşayan ve sosyal medyada Fırat Delikanlı ismini kullanan Fırat Kaya, eşcinsel olduğu gerekçesiyle E.E.’yi feci şekilde dövdü. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan E.E.’nin fotoğraflarını çeken Kaya bu görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada infial yaratan bu görüntünün ardından on binlerce kullanıcı #FıratDelikanlıTutuklansın etiketiyle paylaşım yaptı.

Kaya’nın görüntülerinin gündeme gelmesinin ardından geçmişte de benzer eylemler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşitme engelli bir genci döverken çekilen bir videosu paylaşılan Kaya’nın birlikte olduğu ve işitme engelli olduğu öğrenilen bir kadına da şiddet uyguladığı ortaya çıktı.