Sosyal medyada büyük tepki çekmişti… Yeni gelişme

Eğitim-Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez yazılı bir açıklama yaparak Finike Kaymakamlığı'nın köylerde öğretmen olarak görevlendirilmiş olan imam ve imam eşlerinin görevlendirmelerini iptal ettiğini duyurdu.

Finike’de Dağbağı, Yeşilköy, Ernez, Yazır ve Çamlıbel köylerinden Arif Şehit Osman Çelik İlkokulu'na taşımalı öğrenciler taşınarak eğitim verilmesine karşın, söz konusu köylerin ilkokullarında kalan 3 gün öğrencilerin hangi dersi hangi müfredatı, hangi yönetmeliğe göre yaptıkları sorulmuştu. Sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve eğitimcilerin ulaştıkları bilgiler ise Antalya genelinde yankı uyandırmıştı.

Buna göre, Finike'deki 5 köyde 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinin tamamının tek bir sınıfta toplanarak çalışma yürütülmekte olduğu ve söz konusu eğitimin imamlar ve memur dahi olmayan imam eşleri tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Gelişmelere başta Eğitim İş ve Eğitim-Sen olmak üzere çok sayıda sendika ve siyasal partiler sert tepki göstermişti. Taşımalı olarak ortaokullar 5 gün okula servislerle taşınırken, aynı köyde bulunan ilkokul öğrencileri pandemi gerekçesi ile haftada 3 gün internet bağlantısının dahi bulunmadığı ‘EBA Destek noktası’nda imamlar ve imam eşleri tarafından eğitim adı altında bir araya getirildi.

“TEPKİMİZ SONUÇ VERDİ”

Yaşanan bu gelişme üzerine açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Antalya Şubesi Başkanı Nurettin Sönmez, pandemi fırsat bilinerek öğrencilerin bilim dışı bir eğitim modeli ve içeriği ile muhatap edilmelerinin iktidarın istediği bir yönelim olabileceğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

* Bizim bu tür ideolojik yaklaşımlara asla sessiz kalmayacağımızı belirtmiştik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Sen'in ve laik, bilimsel eğitimden yana olan kurumların tepkileri sonucunda Finike'de yaşanan bu gelişmeler ile ilgili müfettişler görevlendirerek soruşturma başlatmıştı.

* Tepkimiz sonucunda Finike Kaymakamlığı köylerde öğretmen olarak görevlendirilmiş olan imam ve imam eşlerinin görevlendirmelerini iptal etmiştir. Ayrıca haftada üç gün ağırlıklı olarak Arapça okuma yazmanın öğretildiği köy okulları kapatılmıştır.

“ASLA KABUL ETMİYORUZ”

Antalya Eğitim İzleme Kurulu ile birlikte kentte yaşanan eğitim sorunlarını ve hukuk dışı uygulamaları takip edeceklerini dile getiren Sönmez, “Laik, bilimsel eğitim mücadelemizden asla geri adım atmayacağız” dedi. Sönmez şöyle devam etti:

* Ataması yapılmayan yüzbinlerce öğretmen varken köylerde liyakatsiz öğretmen görevlendirmelerini asla kabul etmiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bütün köy okulları başta olmak üzere sağlıklı bir eğitimin yapılabilmesi için gerekli olan sayı kadar öğretmen atamasını bir an önce yapmalıdır.