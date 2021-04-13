Sosyal medyadaki 12 Nisan rezaletine gözaltı

Twitter üzerinden 12 Nisan etiketi ile “Tecavüz günü” paylaşımı yapan ve kadınlara yönelik iğrenç hakaretler içeren mesajlar paylaşan bazı şüpheliler polisi harekete geçirdi.

İKİ ŞÜPHELİ

İstanbul Siber Polisi, #12Nisan etiketi kullanarak olumsuz paylaşımlarda bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerden G.H.'nin Sarıyer'de ikamet ettiği belirlendi. Adresinde gözaltına alınan şüphelinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Tepki çeken paylaşımlarda bulunan diğer bir şüphelinin adresine giden ekipler, gözaltı işlemi yapılacak kişinin Covid-19'a yakalandığı bilgisine ulaştı. Karantinada olduğu anlaşılan şüpheliye gözaltı işlemi yapılamadığı öğrenildi.

YAŞI KÜÇÜK ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Emniyete götürülen G.H. yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan şüphelinin, paylaşımı şaka amaçlı yaptığını söylediği ve serbest kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, paylaşımları başlatan isimlerin belirlenerek yakalanması için araştırmaların devam ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA TERÖRÜ

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamda sosyal medya ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüttüklerini hatırlatarak, “12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibariyle sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır.” dedi.

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