Sosyal medyadan Atatürk’e hakarete suç duyurusu

Demre’de iş yeri sahibi N.A., İYİ Parti Demre İlçe Başkanı Hüseyin Şahin’in bir paylaşımının altına Atatürk’e hakaret içeren ifadelerin yer aldığı yorum yaptı. Bunun üzerine Atatürkçü Düşünce Derneği Demre Temsilcisi Mehmet Özdemir ile dernek yöneticilerinden Şükrü İbrikçi, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurarak, N.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

CAHİL ARKADAŞIMIZI KINIYORUZ

ADD temsilcisi Mehmet Özdemir, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, şunları söyledi: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kimse böyle bir hakarette bulunamaz. Bunlar tarih bilmeyen cahiller. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Tarih bilmeyen gafiller, tarihi tekerrür ettirirler’. Biz de bu tarih bilmeyen, cahil arkadaşımız için suç duyurusunda bulunduk. Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan hakaretin cezasını, Türkiye Cumhuriyeti’nin koruyucusu olan Cumhuriyet Savcısı verecektir. Bu arkadaşımızı, kamuoyu önünde kınıyoruz. Kendisine tarihi okumasını salık veriyoruz. (DHA)