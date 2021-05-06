Sosyal mesafesiz sosyal yardım kuyruğu! Sonu gözükmüyor…

Tam kapanma tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen, Gaziantep’teki merkezi PTT’lerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Kuyruktaki vatandaşlar, “Paralarımızın adresimize teslim edileceği yolunda mesajlar atıldı. Ancak, ne zaman geleceği belli değil. Bizim de şu an paraya ihtiyacımız var” diyerek tam kapanmada dışarı çıkmak zorunda kaldıklarını belirtti.

REZİLLİĞİMİMİZİ Mİ ÇEKİYORSUN

Binevler, Hürriyet Caddesi, Karataş, Karşıyaka, Fevzi Çakmak Postaneleri önünde sabahın erken saatlerinde toplanan binlerce kişi, uzun kuyruklarda bekleyerek çeşitli başlıklar altındaki yardımlarını aldı. Bazı yurttaşlar, ihtiyaçları olduğu için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda olduklarını belirtirken, bazıları da fotoğraflarını çeken SÖZCÜ muhabirine, “Rezilliğimizi mi çekiyorsun? Çekme” diyerek tepki gösterdi.

Hürriyet Caddesi’ndeki Merkez Postanesi’nin dağıtımı sırasında bir ekip aracının cadde boyu devriye görevi yaptığı ve görevli polisin zaman zaman kalabalığı uyarması dikkat çekti. Kuyrukta bekleyenlerin ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları özlendi. Kuyruk, ana caddeden arka sokaklara kadar uzadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye 1.100 TL tutarındaki destek ödemesinin tamamlandı. Bakanlığa göre, Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Grupları 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarına ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek verilmiş olacak.

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