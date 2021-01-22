Soyer işsizliğin boyutuna dikkat çekti: Belediyeye yapılan iş başvurularının sayısı 200 bine ulaştı

SÖZCÜ/İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Küçük Menderes havzasına yönelik turunun son gününde Bayındır’daydı, ilçedeki yatırımları inceledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe programı kapsamında Bayındır Zeytinova Mahallesi’ndeki İZBETON ve Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinde personelle bir araya geldi. Soyer, “Bugün sizlerle beraber olmak çok güzel. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Koşullarınızın sizi zorladığını biliyorum. Ama emin olun ki bunları iyileştirmek, koşullarınızı daha keyifle çalışacağınız bir hale getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“SİZİN YÜZÜNÜZ GÜLÜYORSA BİZİM DE GÜLÜYOR OLACAK”

Yapılan işte huzur olmaması halinde kazanılan paranın da tadının olmayacağını ifade eden Soyer, “O nedenle dilerim ki huzurla çalışırsınız. Çünkü biliyoruz ki sizin yüzünüz gülüyorsa bizim ve bu kentte yaşayan herkesin yüzü de gülüyor olacak. O nedenle biz üzerimize düşeni yapacağız. Sizden tek isteğimiz, yaptığınız işe sıkı sıkıya sarılmak ve canla başla çalışmak” şeklinde konuştu.

“BU KADAR İŞ BAŞVURUSUNA YETİŞMEMİZE İMKAN YOK”

Türkiye’de çok büyük bir işsizlik sorunu olduğunu, yalnızca İzmir’de belediyeye yapılan iş başvurularının sayısının 200 bine ulaştığını söyleyen Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu kadar insan ekmek ve iş için başvuruda bulundu. Yetişmeye imkan yok” ifadelerini kullandı.

SOYER, ALIŞVERİŞİNİ ÜRETİCİ ESNAFTAN YAPTI

Soyer, Bayındır halk pazarını da gezdi. Esnaf ve üreticilerle sohbet eden Soyer, alışverişini de buradaki üretici esnaftan yaptı. Başkan Soyer, pazarda yurttaşların sorunlarını da dinledi. Soyer, Bayındır Çiçek Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni de ziyaret ederek kooperatif başkanı Ersoy Sümerkan’dan bilgi aldı.

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