Soyer’den kentsel dönüşüm açıklaması: Hiçbir vatandaşımızın hakkına toz kondurmayacağız

Proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Bölgede gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-futbol sahaları, tenis kortu, sosyal-kültürel merkezler, pazar alanı, otopark ve daha fazla yeşil alan yer alacak.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı’nda birinci ve ikinci etabı tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 32 hektarlık Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nda üçüncü etap için 29 Temmuz'da anahtar teslim yapım ihalesine çıkacağı açıklandı. Birinci ve ikinci etapta inşaat yapım işini tamamlayarak 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir'in, üçüncü etapta bin 422 bağımsız birim yapacağı kaydedildi. İlk iki etabın tamamlanmasıyla beraber bölgenin altyapısını da yenilemeye başlayan Büyükşehir'in, doğal gaz için gerekli olan imalatları bitirdiği de belirtildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINA ZERRE TOZ KONDURMAYACAĞIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin her yerinde sağlıklı bir yapılaşma ve dönüşüm sağlayacaklarını söyleyerek, “Uzundere'de belediye, müteahhit ve vatandaş bir arada. Belediye vatandaşın hakkını koruyacak, hiçbir vatandaşımızın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız. Deprem ve diğer afetlere hazır, dirençli yaşam alanları oluşturacağız” diye konuştu.

7 ADADA TOPLAMDA 422 BAĞIMSIZ BİRİM

Üçüncü etap yapım ihalesinde yüklenici firmanın 7 adada toplamda bin 422 bağımsız birim inşa edeceği ifade edildi. İhale kapsamında iki imar adasının tamamen yükleniciye ait olup diğer beş imar adasında yüklenici ve hak sahiplerine ait bağımsız birimlerin ortak hisseyle yapılacağı aktarıldı. Etap bütününde Belediye hissesi olarak herhangi bir bağımsız birim alınmayacağı da eklendi. İhale kapsamında paylaşımın yüzde 57 yüklenici, yüzde 43 hak sahiplerinin payı olarak belirlendiği duyuruldu.

MASAL EVİ, KÜTÜPHANE, ETİT MERKEZİ DE OLACAK

Uzundere dönüşüm alanında ayrıca bölge çocukları ve kadınları için Masal Evi, kütüphane ve etüt merkezi de yapılacağı bildirildi. Gençler için de eğitim ve öğretim hizmetlerine destek olacak fonksiyonların bir arada sunulacağı açıklandı. Bölge kadınlarının meslek kurslarına katılırken çocuklarını Masal Evi'ne bırakabileceği belirtildi.

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