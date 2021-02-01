Soylu duyurdu: IŞİD’in Türkiye suikastçısı yakalandı

IŞID’in Türkiye suikastçısı olduğu öğrenilen terörist, güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonla Yalova’da ele geçirildi.

BAKAN SOYLU DUYURDU

Türkiye suikastçısı olduğu öğrenilen IŞID’li terörist, Yalova’da polisin operasyonu ile ele geçirildi. Teröristin yakalandığı haberini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Soylu paylaşımında, “DEAŞ'a, Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı.

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi. Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye suikastçısı olduğu öğrenilen IŞID’li teröristin yakalanmasıyla ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Yalova Emniyet Müdürlüğü; İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubeleri ekiplerinin koordineli çalışmasıyla; DEAŞ terör örgütünün sözde Türkiye vilayeti suikastçısı olduğu belirlenen ve aynı zamanda deşifre olmuş örgüt mensuplarının Türkiye'den Avrupa'ya geçişlerini ve Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan A.Y (kod) ile irtibatlı olan örgütün sözde üst düzey sorumlusu A.G (kod) isimli şüphelinin, Yalova'da ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine, bu şahısların ve irtibatta oldukları şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında; 20-29/01/2021 tarihleri arasında Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; sözde örgüt liderleri A.Y (kod) ve A.G (kod) ‘unda aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam (14) şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlarca 8 örgüt mensubu tutuklanırken, 5 örgüt mensubu adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubu ise savcılıktan serbest kaldı.

Şüphelilerin saklandıkları ve ofis olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca ve fişekler, sahte pasaport ve kimlik yapımında kullanılan 9 adet teknik makine, sahte mühür ve ekipmanları ile 433 adet çeşitli ülkelere ait düzenlenmiş pasaport, 346 adet sahte kimlik belgesi ile çok sayıda doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında; DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri neticesinde oluşturulan yapı ile Eskişehir'de, İstanbul'da ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik Silahlı Gasp, Yağma, alıkoyma eylemleri düzenleyerek bu suçlardan elde ettikleri paraları örgüte aktardıkları belirlendi. Yine temas kurdukları yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj ve tehdit amaçlı kullandıkları dijital veriler tespit edildi. Terör örgütünün finansman yapısına ve diğer tespit edilen örgüt elamanlarına yönelik çalışmalar devam ediyor.”

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