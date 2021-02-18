Soylu: ‘Mış’ gibi yapmaktan vazgeçmediler

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Bağlıca Mahallesi Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu’nda, Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerleri Diploma Temel Töreni gerçekleştirildi.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi;

*Bizim devlet geleneğimiz yeni bir göreve başlarken böyle törenler yapılmasının bir maksatlı vardır. İstenir ki kamu görevine başlayan insan, görevini yaparken sadece mesleki bilgiye değil, aynı zamanda bir ruha ve bir şuura da sahip olsun. Bizler robot değiliz. Kamu görevlerine sadece mesai yapılan ve karşılığında da maaş alınan alelade işler olarak bakamayız.

*Bu üniformaların da, bu mekanların da, üzerimize aldığımız sorumlulukların da bizim için manevi anlamları vardır. Bir jandarma üniforması, bir polis üniforması, bir sahil güvenlik üniforması, kahraman Mehmetçiklerimizin üniforması alelade kıyafetler değildir. O üniformaların da onlardan da öte şu şanlı bayrağın üzerindeki hilal ve yıldızı, o kırmızı renginin bir anlamı ve sorumluluğu vardır.

*Yaptığımız iş ne olursa olsun, teknikte olsa operasyonel de olsa, karargah görevi de olsa bu çatının altında toplamanın tek bir hissiyatı vardır. O da bu millete ve bu devlete hizmet, bu bayrağın ilelebet dalgalanmasına hizmet, bize verilen sorumluluklara sadakat ve bu bayrağın düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele etmektir.

“PİYASA DEĞERİ 21 MİLYAR TÜRK LİRASIDIR”

Tüm kolluk kuvvetleri ile birlikte uyuşturucu ile mücadele ettiklerini belirten Soylu, şunları söyledi;

*Bize kutlu bir vatan toprağı bırakıldı. Her karenin her taşın kanla sulanmış bir vatan toprağı bırakıldı. Elbette ki bu ülkenin güçlü olmasını, birlik ve beraberlik içinde olmasını istemezler. Sizin gücünüz, sizin şefkatiniz, sizin merhametiniz, sizin anlayışınız, sizin adaletiniz, sizin hukuka olan sadakatiniz ve bağlılığınız devletimize, milletimize, bayrağımıza, ecdadımıza olan sadakatiniz elbette ki bu kutlu toprağın bir parçasıdır.

*Bizim polisimiz, jandarmamız yolda yürürken birine yan baksa kınama cezası gönderen insan haklarına aykırı diyen güya gelişmiş bir dünyada biz elbette ki güçlü olmak zorundayız. İşte büyük devlet olmak budur. Biz uyuşturucu ile mücadele ediyoruz. 2020 yılındaki operasyonlarımız da ele geçen uyuşturucu maddelerinden sadece piyasa değeri 21 milyar Türk lirasıdır.

*Bunun 195'ini jandarma bulmuştur. Diğer maddeleri varın siz tahmin edin. Avrupa ülkelerinin tamamının yakaladığı kokaini biz tek başımıza yakalıyoruz. Jandarmayla, polisle, sahil güvenlikle, gümrüklerde askeri operasyonlarda yakalıyoruz. Bu uyuşturucunun gelirinin tamamına yakını PKK'ya gidiyor. Avrupa'ya Batılı ülkelere bu konudaki hassasiyetlerini artırsınlar diye defalarca uyardık.

*Ama biz bu konuda yapmayız. İşte sorumluluk budur, büyük devlet olmak budur. Keza göç meselesinde kendilerini korumaya çalıştılar. Göçmen botlarını Akdeniz'de Ege'de batırdılar. Gemileri limanlara yanaştırmadılar. Oysa sahil güvenlik komutanımız burada biz hiçbir zaman bu şanlı milletin evladı olarak böyle yapmadık.

“YENİ FARK ETMİŞ DEĞİLİZ”

Türkiye'nin tüm dünyaya ilham vereceğini belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Biz bütün bu işlerdeki yalnızlığımızı unutmuş değiliz. Dünyanın ortaya koyduğu bu iki yüzlü tavrı yeni görmüş değiliz. Yıllardır bize müttefik diyenlerden iyilik görmediğimizi yeni fark etmiş değiliz.

*Ama umduk ki insanlık gelişir, umduk ki medeniyet değişir. Ve umduk ki dünya geliştikçe, 21. yüzyılın teknolojisi, ilmi, medeniyeti, anlayışı dünyaya vicdanı, hak ve adaleti getirir. Ama olmadı. Yanıldığımız belki tek konu varsa işte budur. Mış gibi yapmaktan vazgeçmediler.

*Bu tablo elbette ki bizi üzmüştür ama bizi umutsuzluğa sevk etmemiştir. Çektiğimiz acılardan hep birlikte kuvvetlendik. Umudumuzu yitirmedik gayretimizi eksik etmedik. Özellikle 21. yüzyılın başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geldiğimiz noktada şunu söylemek isterim.

*Bu aziz millet 1923'te mazlum milletlere ilham vermiştir. Tam yüzyıl sonra Allah'ın izniyle dünyaya da ilham verecektir. Yüz yıl önce özgürlüğümüze, saldırıyla karşı çıkarak mazlum milletlere örnek olmuştur. Bugün de insanlığa merhameti, vicdanı çevremizdeki ateş çemberlerine rağmen ayakta kalmayı öğretiyoruz.

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu: Deprem anında devreye girecek iletişim sistemi geliştiriyoruz