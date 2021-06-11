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Soylu: Yomra Belediye Başkanı’na saldırının azmettireni de zanlısı da yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a yapılan silahlı saldırının azmettireni ve zanlısının silahıyla birlikte emniyet güçlerince gözaltına alındığını duyurdu.

Güncellenme: 20:24, 11/06/2021
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Soylu: Yomra Belediye Başkanı’na saldırının azmettireni de zanlısı da yakalandı

Trabzon’un Yomra ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Mustafa Bıyık sabah belediyeye geldiği sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Başkan Bıyık, saldırıyla ilgili “Kendimize göre şüphelerimiz var. Emniyetle paylaşacağız” dedi.

SOYLU: AZMETTİREN DE ZANLI DA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili yeni gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Soylu, şunları belirtti:

* Trabzon’da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı’na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

* Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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Yayınlanma Tarihi:20:23,