Soylu’dan ‘Erdoğan’ açıklaması: Emrindeyiz

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, konuşmasında şunları söylemişti:

“İÇİŞLERİ BAKANI'MIZIN YANINDAYIZ”

* İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan saldırıların gerisinde, ülkemizde sağlanan huzur ve güven ikliminden duyulan rahatsız olduğunu biliyoruz. Terör örgütleri gibi, suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanındayız.

* Hedefin İçişleri Bakanımız değil büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir.