Soylu’dan polislere uyarı: Hesabını sorarım

Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve diğer yetkililer de katıldı. Kısa bir görüntü alınmasından sonra toplantı görsel basına kapalı olarak devam etti.

EĞER BİR SAVSAKLAMA VARSA…

İçişleri Bakanı Soylu, komisyondaki milletvekillerine kadına şiddet konusundaki çalışmalara ilişkin bir sunum yaptı. Soylu, şunları söyledi:

Bir kadın gidecek, polise ‘Ben sıkıntıdayım, yardım et’ diyecek, polis ona ‘Git müracaat et’ dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156’yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.