Soylu’ya hakaretten serbest kaldı, Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına küfürlü yorum yazan Erdal E., 2 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere işlem başlatılan Erdal E. akşam saatlerinde bir kez daha gözaltına alındı.

ERDOĞAN’A HAKARET

Erdal E.'nin bu sefer, sosyal medya hesaplarında daha önce yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar sebebiyle emniyete götürüldüğü belirtildi. İşlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine çıkarılan Erdal E. “Cumhurbaşkanı'na Hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Annesiyle fotoğrafının altına küfür eden kişinin ifadelerini paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım” ifadelerine yer vermişti.

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli yorum yazan şüpheli serbest bırakıldı