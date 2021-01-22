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Soylu’ya hakaretten serbest kaldı, Erdoğan’a hakaretten tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alıp serbest kalan Erdal E., Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretten yeniden gözaltına alındı. Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Erdal E. tutuklandı.

Habip ATAM
Güncellenme: 22:27, 22/01/2021
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Sosyal medya üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi ile paylaştığı fotoğrafın altına küfürlü yorum yazan Erdal E., 2 gün önce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere işlem başlatılan Erdal E. akşam saatlerinde  bir kez daha gözaltına alındı.

ERDOĞAN’A HAKARET

Erdal E.'nin bu sefer, sosyal medya hesaplarında daha önce yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren paylaşımlar sebebiyle emniyete götürüldüğü belirtildi. İşlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine çıkarılan Erdal E. “Cumhurbaşkanı'na Hakaret” suçlamasıyla tutuklandı.

NE OLMUŞTU? 

Annesiyle fotoğrafının altına küfür eden kişinin ifadelerini paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım. Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder. Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım” ifadelerine yer vermişti.

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Bakırköy İçişleri Bakanı sosyal medya Süleyman Soylu
Yayınlanma Tarihi:22:14,