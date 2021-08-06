SÖZCÜ 7 kişinin katili Mehmet Altun’un ifadesine ulaştı! Katliamı kan donduran ifadelerle anlattı

Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve 2 gün önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Altun’un ifadesine SÖZCÜ ulaştı. Altun, Dedeoğulları ailesiyle görüşmeye giderken öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını öne sürerken, 7 kişiyi nasıl katlettiğini kan donduran cümlelerle anlattı.

MÜSLÜM EVCİ

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Olay, 30 Temmuz Cuma günü saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Dedeoğulları'na (65) ait eve gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aileyle bir süre konuştuktan sonra yanında getirdiği tabancayla Yaşar Dedeoğulları ve eşi İpek Dedeoğulları (62) ile çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış Dedeoğulları'na (35) ateş etmeye başladı.

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Polis, yaptığı incelemede Mehmet Altun’un açtığı ilk ateşten sonra yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından da aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe verdiğini saptadı. Olay anı da evdeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcı vekili ve 3 savcının görevlendirildiği soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.

MEHMET ALTUN TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan ve 5 gün sonra Bozkır ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Mehmet Altun dün Konya Adliyesi’nde, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince “tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme”, “yakarak mala zarar verme”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “taşıma ruhsatsız silah bulundurma” suçlamalarından tutuklandı.

“BARIŞ SAĞLAMAK VE ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇMELERİ İÇİN GİTTİM”

Mehmet Altun’un emniyetteki ilk ifadesinde, 12 Mayıs tarihinde Dedeoğulları ailesine yapılan saldırının ardından, akrabaları hakkındaki şikayetlerinden vazgeçip, barış sağlamak için gittiğini öne sürdü.

KENDİNİ BELEDİYE ÇALIŞANI OLARAK TANITMIŞ

Dedeoğulları ailesinin evine giderek kendisini belediye çalışanı olarak tanıttığını belirten Mehmet Altun, ailenin kendisini tanımaması için cerrahi maske taktığını ifade etti. Aile bireylerinin hepsinin evde olmadığı için evden ayrıldığını ve 5-10 dakika sonra Dedeoğulları ailesinin evine tekrar gittiğini ifade eden Altun, yanındaki silahı da Dedeoğulları ailesinin kendisine zarar verme ihtimaline karşı tedbir olarak yanında götürdüğünü öne sürdü.

“BENİ TEHDİT ETTİLER”

Yüzündeki cerrahi maskeyi çıkartmasının ardından Dedeoğulları ailesinin kendisini tanıdığını aktaran belirten Mahmet Altun ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

* Aile daha sonra beni tanıyınca oraya barışmak maksadıyla gittiğimi söyledim. Hatta elimdeki dosya kağıdında şahısların isimlerini yazmıştım. Dosya kağıdında da ‘Keleş aileleri ile artık herhangi bir husumetimizin olmayacağını bildiririz' demiştim ve altına tüm şahısların ismini yazmıştım. Ben konuya girdikten sonra, beni tehdit ettiler. Kim olduğumuzu size göstereceğiz, aşiretlere haber verdik.

* Sizi buradan sürecekler. Sizden önceki ev sahipleri nasıl evi satıp gittilerse siz de gideceksiniz’ dediler. Bu sözleri Barış ve Metin söyledi. Bayanların da benzer ifadeleri oldu. Ben silahı onlara doğrultamama rağmen şahısları vurmayacağımı sadece konuşmaya geldiğimi söyledim. Daha sonra en küçük kızları S.D yerden taş alıp bana fırlattı.

“EVİ YAKTIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

Aile bireylerini silahıyla nasıl vurduğunu anlatan katil zanlısı Mehmet Altun ifadelerini şöyle sürdürdü:

* Benim silahım 15 mermi alır. Tabancamın emniyeti kapalıydı. Şahıslar bana hücum edince emniyetini açıp ateş etmeye başladım. Birkaç kişiyi bu sırada vurduğumu biliyorum. Hatta o anda kendimi kaybettim ve yerdeki şahsa da yeniden ateş ettiğimi hatırlıyorum. Bu esnada bir iki kadın evin yanına ve eve doğru kaçıştı. Benim silahımdaki mermi bitmişti.

* Bez torbadaki yedek şarjörü taktım. Şarjörü değiştirdikten sonra evin yanına kaçan bayanı daha sonra da evin içine giden bayanı vurdum. Evin yanına kaçan bayana 1 el, evin içine kaçan bayana 2 el ateş ettim. Evin içine kaçan bayan kapıyı kapatmıştı, kilitleyip kilitlemediğinden emin değildim. Kapıyı açmaya çalışmadım. Kapının yanındaki pencereden kadına doğru 2 el ateş ettim.

* Olay yerine gelmeden önce petrolden 30 TL'lik benzin almıştım. 2-3 ay önceki kavgalardan sonra ailenin güvenlik kamerası taktırdığını öğrenmiştim. Benim benzin almamın sebebi böyle bir olay yaşanırsa evi ateşe verip, güvenlik kamerası görüntülerini yok etmekti. Şahısları vurduktan sonra aracıma binip önce ayrılmaya çalıştığımı daha sonra dönüp aracımdan aldığım benzinle evi yaktığımı hatırlamıyorum.

“SON GÜN TESLİM OLMAYA KARAR VERDİM”

Katil zanlısı Mehmet Altın, Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi katlettikten sonra kiraladığı araçla memleketi Bozkır'a gittiğini, aracı yolda bırakıp yanına silahını ve bıçağını alarak 1-2 gün kırsal arazide gezdiğini, ağaçlardaki meyveleri yiyerek hayatta kaldığını öne sürdü. Altun, “2. ya da 3. gün Üçpınar Kasabasına gittim ve burada burada beni tanımayan bir bakkaldan 4 paket sigara, 2 ekmek, yarım kilo peynir, 6 paket bisküvi, ve 2 küçük meyve suyu aldım. Parasını ödeyip bakkaldan ayrıldım. Son gün teslim olmaya karar verdim. Dağdan yola indim. Bir taşın üzerine oturdum. Bu sırada yanıma kolluk güçleri geldi. Ben onları görünce kaçmadım. Kolluk güçleri beni görünce silahım yerdeydi. Bana seslendiklerinde silahımı namlusundan tutup havaya kaldırdım. İki elimi havaya kaldırıp teslim oldum” açıklamasında bulundu.

“BENİ OLAY MAHALİNE KİMSE GÖNDERMEDİ”

Olay günü, öncesi ve sonrası hiçbir akrabasıyla telefonla veya yüz yüze görüşmediğini ifade eden Altun, “Beni olay mahalline kimse göndermedi. Ve kimsenin de bunu yapacağımdan bilgisi yoktu. Son dönemde aile arasında karşı tarafla barışılsın şeklinde bir görüş olmadı. Olduysa da benim haberim yok. Kavganın ilk olduğu zamanlar bir barışma niyeti oldu. Ancak karşı taraf bildiğim kadarıyla barışmaya yanaşmadı. Hatta o dönem ki barışma çabasına Yahya Çalık öncülük etti” dedi.

“ŞAHISLARI VURMA NİYETİM YOKTU”

Mehmet Altun ifadesinde son olarak Dedeoğulları ailesinin daha önce kendisine saldırdığını, Dedeoğulları ailesini tanıdığını ve onların da kendisini iyi tanıdığını öne sürerek, “Benim olay yerine giderken şahısları vurma niyetim yoktu. Pişmanım” şeklinde ifade verdi.

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