SÖZCÜ Gazetesi 15 yaşına girdi

İftiraya, saldırıya, baskıya boyun eğmedik, eğmeyiz

Türkiye'nin en çok satılan ve en çok okunan gazetesi olan SÖZCÜ, 27 Haziran 2007'de yayın hayatına başladı.

Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmayacağına, halkın, haklının yanında, laik demokratik Türkiye'den yana olacağına söz verdi. “Sözümüz namusumuzdur” dedi.

Doğru, etkili ve ses getiren haberleriyle kısa sürede milyonların takdirini kazandı. Rüştünü kısa sürede ispat etti.

2007'de SÖZCÜ Gazetesi'nin sadece İstanbul'da bir matbaa makinesi ve 67 personeli vardı…

SÖZCÜ, gazetecilikten kazandığını yine gazetecilik sektörüne yatırdı. Gazeteleri, internet sitesi ve TV yatırımıyla, bugün kıskanılan bir medya grubu haline geldi.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'daki modern dev baskı tesisleri ve 600'e yakın çalışanıyla Türk medyasının gurur abidesi oldu.

Üstelik sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da 7 ülkede onbinlerce okura ulaştı.

Tüm engelleri aşarak halkın gönlüne taht kuran SÖZCÜ, bu kadar başarının ardından kripto FETÖ'cülerin hedefi oldu.

Atatürkçü SÖZCÜ'nün patronu Burak Akbay, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile çalışanlarına FETÖ çamuru atıldı. Ancak SÖZCÜ okurları bu iftiralara hiçbir zaman inanmadı, gazetesine sürekli sahip çıktı. Yargılanan SÖZCÜ, hâlâ adalet arıyor…

SÖZCÜ şimdi de SÖZCÜ TV'yi hayata geçirmek için mücadele veriyor. Yargının lehimizdeki logo kararını RTÜK'ün uygulamasını bekliyoruz.

15 yıl boyunca SÖZCÜ'ye sahip çıkan tüm okurlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Okurlarımızın güven ve beğenisi sayesinde dimdik ayakta durmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz.

SÖZCÜ