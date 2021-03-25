Sözcü gündeme getirmişti! Otoyollarda 12 saat oyunu

SÖZCÜ Web Sitesinde 21 Martta yayınlanan “Otoyollarda Kısa Çıkışlardan Fazla Ücret Alınıyor” başlıklı haber sonrasında Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından yapılan açıklamayla 14 Mayıs 2012 tarihinden bu yana 9 yıldır Resmi Gazete dışında hiçbir sözleşme ya da otoyol uyarılarında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş haber sonrasında şu açıklamayı yaptı: “Habere konu olan ücretlendirme Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen tüm otoyollarda yıllardır uygulanmakta olan “otoyola giriş saatini takiben 12 (on iki) saatten daha uzun sürede çıkış yapılması durumunda “En Uzun Mesafe Ücreti” uygulanacağına” dair yükümlülükten kaynaklanmaktadır.”

HABER NEYDİ?

Otoyollarda uygulanan geçiş ücretlerinin mesafe uzunluğu ya da kısalığına göre hesaplanmadığı ortaya çıktı. Tamamı 426 kilometre olan İstanbul- İzmir otobanının tamamından alınan 367 TL'ye karşılık, 132 kilometre mesafeli Akhisar (Manisa) – Susurluk (Balıkesir) arasından 319 TL alınması şaşkınlık yarattı. Mantıklı bir toplam kilometre ile ücretin birbirine bölünmesiyle bu mesafenin 113,71 TL olması gerektiği ileri sürüldü. Emekli bir Karayolları Duble Yollar Kontrol Müdürü, “Yap- işlet- devret kriterleri ile yapılan yollarda ücret uygulaması değişik hesaplanıyor ve bu hesaplama daha yol yapımı başlamadan sözleşmeye yazılıyor” dedi.

ŞİRKET AÇIKLAMASI

“… 34 CZA 603 plakalı araç 16.02.2021 tarihinde Saat 16:46'da Akhisar gişelerinden giriş yapmış, devamında 17.02.2021 tarihinde saat 08:08'de Susurluk gişelerinden çıkış gerçekleştirmiştir. Dolayısı ile araç otoyol güzergahında 12 saatten daha uzun süre kalmıştır.

Normal şartlar altında 4. Sınıf araç için giriş ve çıkış gişelerine göre ödenmesi gereken ücret 205,00 ₺'dir. Ancak, araç otoyol güzergahında 12 saatten daha uzun süre kaldığı için Uygulama Sözleşmesi ve eki dokümanlarında belirtildiği ve tarafımızca uygulanmak zorunda olduğu üzere çıkış gişesi (Susurluk) ile bu gişeye en uzak gişe (İzmir) arasındaki mesafeye dair 319,00 ₺ tutarında ücret tahsil edilmiştir. Bu vesile ile İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahında bahse konu durumlarda Karayolları Genel Müdürlüğü ile aynı uygulamanın yapıldığını iletmek ister, bilgilerini rica ederiz.”

RESMİ GAZETE'DE NE YAZIYOR?

14 Mayıs 2012 tarih 28292 sayılı Resmi Gazete'de https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120514-1.htm şunlar yazılı:

Geçiş ücreti sistemlerinin kullanımı

MADDE 10 – (1) Geçiş ücreti toplama sistemleri İdare tarafından belirlenir.

(2) Sürücü, İdare tarafından kurulmuş sistemlerde kendisinin kullandığı ödeme sistemine ait giriş ve çıkışta bulunan şeritleri, kurallara uygun olarak kullanmak zorundadır. Bu şeritlerin dışındaki çıkış şeritlerinden geçiş yapılması halinde cezalı geçiş ücreti tahakkuk ettirilir.

(3) Sürücüden kaynaklanan nedenlerle giriş veya çıkış bilgisinin olmadığı durumlarda en uzak mesafe ücreti uygulanır. Bu uygulamaya itiraz, geçişten itibaren 45 gün içinde Ana Kontrol Merkezine yapılabilir.

(4) Geçişi ücretli yoldan çıkış, giriş saatinden 12 saatten sonra yapılırsa, en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(5) Geçişi ücretli karayolunda aynı noktadan giriş-çıkış yapılması (U dönüşü) durumunda en uzun mesafe geçiş ücreti uygulanır.

(6) İdarece, dağıtımı ve kredi yüklemesi yapılan kartlardan, yapılan masrafların karşılığı olarak İdare tarafından belirlenen miktarda işlem bedeli alınır.

AÇIKLAMAYA RAĞMEN UYGULAMA YİNE MANTIK DIŞI MI?

Şirketin açıklamasına göre normalde 132 kilometre mesafeli Akhisar (Manisa) – Susurluk (Balıkesir) arasından 205 TL alınıyor. Yani bir başka deyişle, basit bir hesaplamayla 367 TL alınan 426 kilometrelik yolun birbirine bölümüyle kilometre başına 0,8615 TL'nin alınması gerektiği, 132 kilometrelik yol için de ortalama 114 (113,71) TL olması gerekirken yine de 205 TL alınarak 162 TL'lik fazla alınan bir ücret söz konusu oluyor. Kaldı ki yasaya göre en uzun mesafe uygulanırsa 319 yerine en uzun mesafe olan 367 TL alınması gerekmiyor mu?