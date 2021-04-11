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SÖZCÜ gündeme getirmişti! Valilikten açıklama geldi

AKP’li Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020’de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi’ için 45 kişiyi yurt dışına gönderdi. Almanya'ya gidenlerden sadece iki kişinin döndüğü 43 kişinin ise dönmediği ortaya çıktı. SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği olayla ilgili Malatya Valiliği'nden açıklama geldi.

Güncellenme: 20:55, 11/04/2021
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SÖZCÜ gündeme getirmişti! Valilikten açıklama geldi

Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından 15-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyelerinin “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” isimli projesi kapsamında hizmet damgalı pasaport düzenlenerek Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı.

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği olayla ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yeşilyurt Belediyesi ile bir derneğin düzenlediği proje ile Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı’nda görevlendirilen müfettişlerin incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada, “Söz konusu iddiaların araştırılması adına 2019, 2020 ve 2021 yılları arasındaki belediyeler ile sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan protokoller e istinaden, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre gerçekleştirilen Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerinin incelenmesi için Mülkiye Müfettişi görevlendirilmesi talep edilmiş olup İçişleri Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişlerce yürütülen inceleme işlemleri halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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AKP Almanya İçişleri Bakanlığı Malatya söz Sözcü
Yayınlanma Tarihi:20:53,